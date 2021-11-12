Николай Валуев отреагировал на возможный поединок Петра Яна против Конора Макгрегора

Депутат Государственной думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился мыслями о потенциальном поединке с участием соотечественника Петра Яна и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.



«Ян показывает очень хорошую ударную технику. Меня она впечатляет больше, чем техника Макгрегора. Мне было бы интересно посмотреть такой бой. Боец ММА против бойца ММА — хорошая задумка. Это не бои боксёров против бойцов», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее Макгрегор заявил, что перебоксирует Яна, на что Пётр быстро ответил. Россиянин заявил, что готов провести с Конором поединок по правилам бокса или ММА, подчеркнув, что готов сражаться в любом весе. Вскоре на это предложение ответил и сам ирландец.