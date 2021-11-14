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Лиана Джоджуа опубликовала пост после поражения на турнире UFC Вегас 42

Лиана Джоджуа опубликовала пост после поражения на турнире UFC Вегас 42
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Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, опубликовала пост после поражения в поединке с представительницей США Кортни Кейси на турнире UFC Вегас 42. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.

«Это испытание и его нужно пройти, не опускаем руки и идём дальше», — написала Джоджуа в своём «инстаграме».

Джоджуа потерпела пятое поражение в своё карьере в смешанных единоборств. К тому же, это второе поражение спортсменки подряд. В октябре 2020 года она уступила Миранде Мэверик. За последние четыре боя они потерпела три поражения и одержала одну победу.

Главным событием турнира UFC Вегас 42 станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.

Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца
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