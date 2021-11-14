Макс Холлоуэй получил самый большой гонорар на турнире UFC 42

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 42. По его итогам лига распределила выплаты традиционных бонусов.



Лучший бой турнира – Макс Холлоуэй с Яиром Родригесом. В данном противостоянии победил американец, Холлоуэй всего получил $ 491 тыс за бой (из них $ 210 тыс за само участие в бое и столько же за победу в нём). Его соперник Родригес всего получил $ 161 тыс. Ровно сотню тысяч боец получил за само участие, а сумму в два раза меньше ему выплатили за звание «Лучшего боя турнира».



Третье место по гонораром за Бэном Ротвеллом. Ему заплатили за вечер $ 156 тыс (из них $ 140 тыс за само участие и $ 16 тыс в виде поощрительной выплаты за неделю перед боем). Корни Кейси, хоть и победил, но получил меньше. Его гонорар составил $ 134 тыс, из которых $ 60 тыс за победу.



Также Андреа Ли получил $ 116 тыс, Сон Яндон – $ 114 тыс, Кэллин Уилльямс – $ 102,5 тыс и Маркос Роджера Де Лима – $ 79 тыс.