Костя Цзю заявил, что флаг Советского Союза для него важнее флага России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о выступлении спортсменов под флагами своих стран, признавшись, что для него самым важным является флаг СССР.



«Профессионал всегда выступает за самого себя. Многие живут за рубежом, в разных странах, но при большом желании могут выходить с флагом. Я, например, прожив всю карьеру профессиональную в Австралии, какое-то время выходил под флагом Австралии и России. Однако потом перестал это делать. И всё-таки я уезжал из СССР, поэтому для меня флаги Советского Союза и России имеют разную ценность.



Какой из них важнее? Советского Союза. Когда ты стоишь на пьедестале почёта и в честь тебя исполняется гимн твоей страны, это очень сильно трогает», — приводит слова Цзю-старшего «РБК-Спорт».