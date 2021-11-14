Костя Цзю заявил, что флаг Советского Союза для него важнее флага России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о выступлении спортсменов под флагами своих стран, признавшись, что для него самым важным является флаг СССР.
«Профессионал всегда выступает за самого себя. Многие живут за рубежом, в разных странах, но при большом желании могут выходить с флагом. Я, например, прожив всю карьеру профессиональную в Австралии, какое-то время выходил под флагом Австралии и России. Однако потом перестал это делать. И всё-таки я уезжал из СССР, поэтому для меня флаги Советского Союза и России имеют разную ценность.
Какой из них важнее? Советского Союза. Когда ты стоишь на пьедестале почёта и в честь тебя исполняется гимн твоей страны, это очень сильно трогает», — приводит слова Цзю-старшего «РБК-Спорт».
- 14 ноября 2021
-
13:37
-
13:30
-
12:40
-
12:23
-
11:31
-
11:06
-
10:33
-
10:27
-
09:31
-
09:20
-
05:31
-
04:48
-
04:11
-
03:52
-
03:23
-
02:45
-
02:32
-
02:18
-
01:49
-
01:22
-
00:50
-
00:32
-
00:29
- 13 ноября 2021
-
23:26
-
22:48
-
22:30
-
22:02
-
21:02
-
20:01
-
18:36
-
17:51
-
16:51
-
16:38
-
15:48
-
15:14