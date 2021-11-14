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Костя Цзю заявил, что флаг Советского Союза для него важнее флага России

Костя Цзю заявил, что флаг Советского Союза для него важнее флага России
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о выступлении спортсменов под флагами своих стран, признавшись, что для него самым важным является флаг СССР.

«Профессионал всегда выступает за самого себя. Многие живут за рубежом, в разных странах, но при большом желании могут выходить с флагом. Я, например, прожив всю карьеру профессиональную в Австралии, какое-то время выходил под флагом Австралии и России. Однако потом перестал это делать. И всё-таки я уезжал из СССР, поэтому для меня флаги Советского Союза и России имеют разную ценность.

Какой из них важнее? Советского Союза. Когда ты стоишь на пьедестале почёта и в честь тебя исполняется гимн твоей страны, это очень сильно трогает», — приводит слова Цзю-старшего «РБК-Спорт».

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