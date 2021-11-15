Джон Джонс: не думаю, что мир готов к такому уникальному тяжеловесу, как я

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил оптимизм относительно своих перспектив в дивизионе тяжеловесов. Напомним, Джонс рассчитывает получить бой с Фрэнсисом Нганну.



«Считаю, что Сирил Ган является достаточно уникальным тяжеловесом. Однако не думаю, что мир готов к такому уникальному тяжеловесу, как я. Верю, что мой опыт в полутяжёлом дивизионе станет главным фактором в будущих боях.



Будет прекрасно драться, не изнуряя себя голоданием и обезвоживанием перед выходом в октагон. Приятно чувствовать себя в теле тяжеловеса, но мне нужно стать ещё стать крупнее и сильнее. Это произойдёт достаточно быстро», – написал Джонс в «Твиттере».



Джон удерживает рекорд промоушена по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд — восемь. Всего на его счету 11 успешных защит.

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