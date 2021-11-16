Дастин Порье: Пётр Ян – лучший боксёр в UFC
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье назвал лучшего боксёра в промоушене.
«Кто лучший боксёр в UFC? Я думаю это Пётр Ян. Он не тратит много времени впустую. Он делает мощные удары, отлично работает и тело в порядке», — приводит слова Порье MMA fighting.
Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.
то касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца.
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