Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье: Пётр Ян – лучший боксёр в UFC

Дастин Порье: Пётр Ян – лучший боксёр в UFC
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье назвал лучшего боксёра в промоушене.

«Кто лучший боксёр в UFC? Я думаю это Пётр Ян. Он не тратит много времени впустую. Он делает мощные удары, отлично работает и тело в порядке», — приводит слова Порье MMA fighting.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.

то касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца.

Новость по теме
Стерлинг — о Петре Яне: его можно задушить до потери сознания. Я собираюсь это сделать
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021