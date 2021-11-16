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Тим Цзю успешно прошёл взвешивание перед боем с Иноуэ

«Я съем много риса и макарон». Тим Цзю успешно прошёл взвешивание перед боем с Иноуэ
Тим Цзю успешно прошёл взвешивание перед боем
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Боксёры первого среднего веса Тимофей Цзю и Такеши Иноуэ успешно прошли процедуру взвешивания перед своим поединком, который состоится 17 ноября. Вес сына легендарного Кости Цзю составил 69,52 кг, японец показал на весах 69,68 кг.

«Нужно получать удовольствие от всей недели, которая предваряет бой. Когда ты показываешь на весах нужный вес, это очень хорошее чувство. Но сейчас я думаю только о бое и своей победе. При этом собираюсь расслабиться, оставаться спокойным. Посмотрю несколько фильмов и съем очень много риса и макарон», — цитирует Цзю ESPN.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Тима Цзю.

Цзю-младший будет защищать титулы WBO Asia Pacific и WBO Global, на которые претендует Иноуэ. Начало боя — примерно в 12:00 мск.

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