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Костя Цзю высказался о словах Иноуэ, заявившего, что он сильнее и быстрее его сына

Костя Цзю высказался о словах Иноуэ, заявившего, что он сильнее и быстрее его сына
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на слова японского боксёра Такеши Иноуэ, заявившего, что он быстрее и сильнее его сына, Тимофея.

«Слова Такеши, что быстрее и сильнее Тимофея? Я дрался с кучей бойцов, которые были сильнее меня. И побеждал. Важно, чтобы у вас было правильное IQ, чтобы победа. Именно за счёт IQ я много боёв завершил нокаутом. Важно, не вязаться в бой. Я написал Тиму, что ему нужно делать. Важно, чтобы он это выполнил», — сказал Константин в эфире «Матч ТВ».

27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).

Поединок Тима Цзю и Такиши Иноуэ проходит в настоящее время в австралийском городе Голд-Косте. Следить за противостоянием можно на «Чемпионате».

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