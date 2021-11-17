Костя Цзю высказался о словах Иноуэ, заявившего, что он сильнее и быстрее его сына

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на слова японского боксёра Такеши Иноуэ, заявившего, что он быстрее и сильнее его сына, Тимофея.
«Слова Такеши, что быстрее и сильнее Тимофея? Я дрался с кучей бойцов, которые были сильнее меня. И побеждал. Важно, чтобы у вас было правильное IQ, чтобы победа. Именно за счёт IQ я много боёв завершил нокаутом. Важно, не вязаться в бой. Я написал Тиму, что ему нужно делать. Важно, чтобы он это выполнил», — сказал Константин в эфире «Матч ТВ».
27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
Поединок Тима Цзю и Такиши Иноуэ проходит в настоящее время в австралийском городе Голд-Косте. Следить за противостоянием можно на «Чемпионате».
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