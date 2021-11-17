«Запросто могу обговорить проведение в России». Костя Цзю — о месте следующего боя Тима

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о месте проведения следующего боя своего сына Тима.

«Я открыл свою промоутерскую компанию. Могу запросто обговорить проведение мероприятия в России. Трансляция будет как в США, так и в Австралии. Таким образом, гонорар с трансляции у Тима будет больше. Моя задача, чтобы Тимоха зарабатывал», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».



Сегодня, 17 ноября, Тимофей одержал победу в поединке с японцем Такеши Иноуэ. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Цзю-младшему. Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.