Назван гонорар, который получит Цзю за бой с Иноуэ
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Появилась информация о гонораре, который получит австралийский боксёр русского происхождения Тим Цзю за поединок с представителем Японии Такеши Иноуэ. Как сообщает Herald Sun, речь идёт о сумме в $ 2 млн.
Бой Цзю и Иноуэ состоялся сегодня, 17 ноября. Поединок прошёл в австралийском городе Голд-Косте. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Бойцы сражались все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением определили победу Цзю. Для него она стала 20-й в 20 поединках (15 — нокаутом) на профессиональном ринге.
Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.
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