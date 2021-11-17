Хабиб: Дана Уайт хочет подписать Хасбика. Мне кажется, ему нужно в тяжёлый вес
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Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном переходе в UFC блогера Хасбуллы Магомедова по прозвищу Хасбик. Хабиб пошутил, что Хасбику нужно подписываться в тяжёлый вес.
Напомним, 19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост из-за врождённого заболевания составляет 93 см, а вес — 18 кг.
«Как я понял, Дана Уайт хочет его подписать. Не знаю, в какую весовую категорию. Возможно, в тяжёлый вес, они ещё не приняли решение. Мне кажется, это должен быть тяжёлый вес», — рассказал Хабиб в интервью своему YouTube-каналу.
Ранее появилось видео драки Хасбика и обладающего схожей комплекцией певца Абдурозика на UFC 267. Противников быстро растащили.
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