Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: Дана Уайт хочет подписать Хасбика. Мне кажется, ему нужно в тяжёлый вес

Хабиб: Дана Уайт хочет подписать Хасбика. Мне кажется, ему нужно в тяжёлый вес
Комментарии

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном переходе в UFC блогера Хасбуллы Магомедова по прозвищу Хасбик. Хабиб пошутил, что Хасбику нужно подписываться в тяжёлый вес.

Напомним, 19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост из-за врождённого заболевания составляет 93 см, а вес — 18 кг.

«Как я понял, Дана Уайт хочет его подписать. Не знаю, в какую весовую категорию. Возможно, в тяжёлый вес, они ещё не приняли решение. Мне кажется, это должен быть тяжёлый вес», — рассказал Хабиб в интервью своему YouTube-каналу.

Ранее появилось видео драки Хасбика и обладающего схожей комплекцией певца Абдурозика на UFC 267. Противников быстро растащили.

Президент UFC сдружился с Хасбиком. Фрик-бою с Абдурозиком быть? Президент UFC сдружился с Хасбиком. Фрик-бою с Абдурозиком быть?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021