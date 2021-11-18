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Рафаэль дос Аньос — Конору Макгрегору: увидимся в 2022 году

Рафаэль дос Аньос — Конору Макгрегору: увидимся в 2022 году
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Известный боец UFC Рафаэль дос Аньос обратился к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Конору Макгрегору. Дос Аньос отметил, что хотел бы подраться с ирландцем в 2022 году. Напомним, дос Аньос и Макгрегор должны были подраться ещё в 2016 году, но бразилец получил травму и был вынужден сняться с поединка.

«Давай встретимся без охраны, чтобы уже завершить это. Увидимся в 2022 году», — написал дос Аньос в своём «твиттере».

Напомним, дос Аньос и Макгрегор должны были подраться ещё в 2016 году, но бразилец получил травму и был вынужден сняться с поединка.

Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.

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