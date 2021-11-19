Ян заявил, что карьера Стерлинга после их очного боя будет закончена

Российский боец и временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался об американце Алджэмейне Стерлинге, заявив, что следующий их очный бой станет концом карьеры Стерлинга.
«По-любому для него это последний поединок в карьере, он больше не сможет драться, потому что я его побью. Я думаю, что ему больше не нужно будет драться», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Последний бой Пётр провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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