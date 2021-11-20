«Иначе он боялся убить на ринге». Майк Тайсон занимался сексом в раздевалке перед боями

Руди Гонсалес, один из бывших телохранителей Майка Тайсона, рассказал интересные подробности из жизни прославленного боксёра. По словам Гонсалеса, Тайсон перед поединками вступал в половой контакт, причём делал это в раздевалке непосредственно перед тем, как выйти на ринг.



«Одним из самых больших секретов Майка было то, что ему просто необходимо было заниматься сексом в раздевалке перед боем. Мне приходилось искать поклонниц, неважно кого. Майк говорил: «Если я не займусь сексом, то убью соперника прямо сейчас».



Майк вступал в половой контакт, чтобы высвободить часть той энергии, которая у него была. На этот случай я прятал девушек в ванных комнатах и раздевалках. А иногда он заходил к ним на минутку и говорил: «Хорошо, этот парень будет жить сегодня вечером». Его самым большим опасением было то, что он убьёт кого-нибудь на ринге. Он говорил, что может это сделать.



Не думаю, что будет преувеличением сказать, что Майк был похож на поезд, который всех сбивает на своём пути. Секс был его способом высвободить силу и немного расслабиться», — приводит слова Гонсалеса The Sun.