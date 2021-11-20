Чимаев и Херманссон высказались в адрес друг друга после очной схватки по вольной борьбе

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, разместил новый пост у себя «инстаграме», где обратился к своему недавнему сопернику, шведско-норвежскому бойцу Джеку Херманссону. Вчера, 19 ноября, Чимаев и Херманссон провели схватку по вольной борьбе, победу в которой праздновал Хамзат.

«Всегда весело бороться с тобой, мой друг», — написал Чимаев, добавив фотографии с противостояния.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Пост, посвящённый прошедшему поединку, на своей странице в «Инстаграме» разместил и Херманссон.



«Всё пошло не так, как я хотел. Отлично сработано, Хамзат», — написал Джек.