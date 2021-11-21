Деметриус Джонсон рассказал, что его не устраивало в карьере Хабиба Нурмагомедова

Знаменитый боец ММА Деметриус Джонсон поделился мнением о наследии непобеждённого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Джонсон отметил, что россиянин был не слишком активен в статусе чемпиона.



«Конечно, Хабиб точно один из лучших легковесов в истории. Единственное, чего мне не хватало в нём — большей активности в статусе чемпиона. Да, Нурмагомедов зачистил дивизион, и я считаю его одним из лучших чемпионов в его весовой категории. Но лично для меня количество защит – важный фактор определения величайшего бойца», – цитирует Джонсона Sportskeeda.



Напомним, Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Непобеждённый чемпион имеет статистику 29-0.