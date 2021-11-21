Пётр Ян: меня не впечатляет скорость рук Александра Емельяненко

Временный чемпион UFC Пётр Ян поделился мнением о скандальном бойце Александре Емельяненко. Ян отметил, что он незнаком с Александром лично.
«Моё отношение к Александру Емельяненко… Опять же, например, как к человеку я отношусь к нему спокойно. Я его лично не знаю. По ситуациям, которые у него были, я лично отношусь негативно, потому что это неправильно — такие случаи, такие резонансные моменты… Как спортсмен он хорошо выступал раньше.
Впечатляет ли меня скорость рук Александра? Меня не впечатляет. Скорость рук… Тут всё в совокупности должно быть у бойца, боксёра — руки, ноги, передвижения, мышление и так далее. Мы же не видели Александра в боях по боксу. С кем он боксировал? С Михаилом Кокляевым? Это не показатель, Кокляев не боксёр», — приводит слова Яна «Спорт-экспресс».
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