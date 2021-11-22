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Тайсон Фьюри — про Усика: он слишком маленький для меня. Я перееду его словно грузовик

Тайсон Фьюри — про Усика: он слишком маленький для меня. Я перееду его словно грузовик
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о своём возможном поединке с Александром Усиком. Фьюри выразил уверенность, что легко справится с украинским боксёром. Напомним, недавно Усик победил Энтони Джошуа.

«Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с этим мелким «крузером» и устрою ему хорошую порку. Я его перееду словно грузовик, как сделал это с Деонтеем Уайлдером. Потом я сдам назад и снова перееду его. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький.

Когда я подерусь вновь? В феврале или марте, это миллион процентов точности. Иначе уволю всех своих промоутеров и создам собственную промоутерскую организацию. В названии будет «Цыганский король», это точно», — приводит слова Фьюри IFL TV.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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