Тайсон Фьюри — про Усика: он слишком маленький для меня. Я перееду его словно грузовик

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о своём возможном поединке с Александром Усиком. Фьюри выразил уверенность, что легко справится с украинским боксёром. Напомним, недавно Усик победил Энтони Джошуа.



«Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с этим мелким «крузером» и устрою ему хорошую порку. Я его перееду словно грузовик, как сделал это с Деонтеем Уайлдером. Потом я сдам назад и снова перееду его. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький.



Когда я подерусь вновь? В феврале или марте, это миллион процентов точности. Иначе уволю всех своих промоутеров и создам собственную промоутерскую организацию. В названии будет «Цыганский король», это точно», — приводит слова Фьюри IFL TV.