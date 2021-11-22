Тайсон Фьюри — про Усика: он слишком маленький для меня. Я перееду его словно грузовик
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о своём возможном поединке с Александром Усиком. Фьюри выразил уверенность, что легко справится с украинским боксёром. Напомним, недавно Усик победил Энтони Джошуа.
«Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с этим мелким «крузером» и устрою ему хорошую порку. Я его перееду словно грузовик, как сделал это с Деонтеем Уайлдером. Потом я сдам назад и снова перееду его. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький.
Когда я подерусь вновь? В феврале или марте, это миллион процентов точности. Иначе уволю всех своих промоутеров и создам собственную промоутерскую организацию. В названии будет «Цыганский король», это точно», — приводит слова Фьюри IFL TV.
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