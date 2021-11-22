«Давай подерёмся, братан». Хамзат Чимаев вызвал на бой непобеждённого Шона Брэйди

Известный боец UFC Хамзат Чимаев вызвал на бой американского бойца Шона Брэйди, который пару дней назад победил Майкла Кьезу единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 43.



«Я хочу драться с этим парнем. Давай подерёмся, братан», — написал Чимаев в комментариях к видео с лучшими моментами победного боя Брэйди, отметив аккаунт Шона.



Напомним, 28-летний Брэйди является непобеждённым бойцом, выигравшим все 13 поединков на профессиональном уровне. В UFC он провёл пять боёв.



У Чимаева тоже нет поражений. Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.