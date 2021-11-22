Усман заявил, что хотел бы подраться с Канело. Ранее эту информацию опроверг Уайт

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что хотел бы подраться с абсолютным чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом. Любопытно, что ранее эту информацию опроверг глава UFC Дана Уайт.
«Я жду войны в каждом поединке. Будет это клетка или ринг, я жду войны. Альварес – потрясающий боец, однако я не хочу зацикливаться на встрече с ним.
Если наш бой состоится, это будет хорошо, если нет — то и ладно. У меня нет уважения к Канело как к человеку, но это один из лучших бойцов поколения. Я уважаю его навыки и считаю его феноменальным чемпионом.
В целом наше противостояние должно заинтересовать фанатов. Когда было так, чтобы встречались два лучших бойца своего спорта, чтобы определить сильнейшего? Дело не в деньгах, а в мотивации», — цитирует Усмана TMZ.
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