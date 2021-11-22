Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дос Аньос: Махачев вообще не хочет рисковать. Экономит энергию, чтобы не устать

Дос Аньос: Махачев вообще не хочет рисковать. Экономит энергию, чтобы не устать
Комментарии

Известный боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос поделился мнением о недостатках Ислама Махачева. Напомним, Дос Аньос должен был драться с россиянином, но снялся с поединка из-за травмы.

«У Хабиба было отменное кардио — он мог давить и давить. Ислам же более техничен, однако по его боям я вижу, что он вообще не хочет рисковать. Он экономит энергию, чтобы не устать. Я слышал об этом и от парней, которые тренировались с ним раньше.

Поэтому частью моего геймплана против Ислама было постоянно давить, взвинчивать темп. Тейкдауны Ислама также отличаются от таковых у Хабиба. Он часто использует дзюдо, реже проходит в две ноги. Поэтому когда я готовился к Исламу, то привлёк дзюдоистов», — рассказал дос Аньос в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA.

Ян выше Стерлинга, Махачев и Чимаев рвутся вперёд. Новый рейтинг UFC Ян выше Стерлинга, Махачев и Чимаев рвутся вперёд. Новый рейтинг UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021