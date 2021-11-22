Дос Аньос: Махачев вообще не хочет рисковать. Экономит энергию, чтобы не устать

Известный боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос поделился мнением о недостатках Ислама Махачева. Напомним, Дос Аньос должен был драться с россиянином, но снялся с поединка из-за травмы.

«У Хабиба было отменное кардио — он мог давить и давить. Ислам же более техничен, однако по его боям я вижу, что он вообще не хочет рисковать. Он экономит энергию, чтобы не устать. Я слышал об этом и от парней, которые тренировались с ним раньше.

Поэтому частью моего геймплана против Ислама было постоянно давить, взвинчивать темп. Тейкдауны Ислама также отличаются от таковых у Хабиба. Он часто использует дзюдо, реже проходит в две ноги. Поэтому когда я готовился к Исламу, то привлёк дзюдоистов», — рассказал дос Аньос в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA.