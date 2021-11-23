Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дружба надёжнее, чем доллар». Усман Нурмагомедов — наехавшему на полицейского Идрисову

«Дружба надёжнее, чем доллар». Усман Нурмагомедов — наехавшему на полицейского Идрисову
Комментарии

Известный боец Bellator Усман Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост, посвящённый его приятелю Камалу Идрисову. Напомним, Идрисов обвиняется в наезде на полицейского в Каспийске, ему может грозить до 10 лет колонии. Нурмагомедов находился вместе с ним в автомобиле.

По первоначальной версии за рулём был именно Усман, но потом подозреваемым стал Идрисов. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Пострадавший при наезде полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.

«Дружба — самая надёжная вещь в мире. Надёжнее, чем доллар», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», выложив совместное фото с Идрисовым.

Фото: «Инстаграм» Усмана Нурмагомедова

Новость по теме
Юрист объяснил, почему брат Хабиба проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021