«Дружба надёжнее, чем доллар». Усман Нурмагомедов — наехавшему на полицейского Идрисову
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Известный боец Bellator Усман Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост, посвящённый его приятелю Камалу Идрисову. Напомним, Идрисов обвиняется в наезде на полицейского в Каспийске, ему может грозить до 10 лет колонии. Нурмагомедов находился вместе с ним в автомобиле.
По первоначальной версии за рулём был именно Усман, но потом подозреваемым стал Идрисов. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Пострадавший при наезде полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.
«Дружба — самая надёжная вещь в мире. Надёжнее, чем доллар», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», выложив совместное фото с Идрисовым.
Фото: «Инстаграм» Усмана Нурмагомедова
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