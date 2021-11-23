«Ещё один удар коленом по лицу». Стерлинг показал травму, которую получил на тренировке

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг показал травму, которую получил на тренировке.



«Швы или нет? Вот такое случилось ночью. Вы уже, наверное, догадались — ещё один удар коленом по лицу! Как же мне это не нужно», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Твиттере».

Напомним, Стерлинг однажды получил удар коленом от россиянина Петра Яна, из-за которого Пётр лишился чемпионского пояса UFC. Бой состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Ян нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.