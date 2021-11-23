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Диаз — Макгрегору: ты уже убит

Диаз — Макгрегору: ты уже убит
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Американский боец UFC Нейт Диаз у себя «твиттере» отреагировал на недавнее заявление экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора по поводу своего возвращения после травмы ноги.

«Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что я, и по этой причине я говорю, что война будет вечной! Макгрегор навсегда!» – писал ранее Конор в своём «твиттере».

«Войну объявили давно, а ты уже убит», — написал Диаз.

Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

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