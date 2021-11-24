«Никаких ринг-гёрлз». Хамзат Чимаев закрыл смайликами тела девушек на турнире ММА

Известный боец Хамзат Чимаев выложил очередной пост в «Твиттере». На фотографии Чимаев стоит вместе с двумя ринг-гёрлз, но их тела закрыты смеющимися смайликами. Возможно, это отсылка к скандальным словам Хабиба Нурмагомедова, который ранее назвал ринг-гёрлз «самыми ненужными людьми» в единоборствах.



«Никаких ринг-гёрлз», — подписал фотографию Чимаев.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» Хамзата Чимаева.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.