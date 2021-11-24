«Василевский был бы опаснее». Менеджер Сантоса высказался об Александре Емельяненко

Аслан Кадилаев, менеджер бразильского бойца Марсио Сантоса, высказался о смене соперника для своего подопечного на грядущем ММА-турнире в Сыктывкаре. Напомним, изначально с Сантосом должен был встретиться Вячеслав Василевский, но менее чем за две недели до схватки стало известно, что оппонентом Марсио станет Александр Емельяненко.
«Я думаю, что Василевский был бы опаснее. У него полный тренировочный лагерь, настроен, готов. Слава стилистически очень опасен для Марсио. Сантос – напористый, крепкий боец с неплохой выносливостью, но у него есть пробелы в техническом плане. А Василевский хорошо подготовлен технически. Если бы выбрал правильную тактику, то Марсио было бы очень тяжело. В данной ситуации против Александра намного больше шансов. Но расслабляться Марсио не собирается. Оппонент не менее опасный, большой, бьющий, с именем», — приводит слова Кадилаева «Рейтинг Букмекеров».
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