Хамзат Чимаев опустился на одну позицию вниз в рейтинге UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерял одну строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Также на одну строчку вниз опустилась и российская девушка-боец Яна Куницкая.



Хамзат вернулся в октагон спустя 13 месяцев простоя, связанного с проблемами со здоровьем, уверенно разобравшись с китайцем Ли Джинлиангом. В UFC Чимаев провёл четыре боя, в каждом одержав быструю победу. Ни разу схватка не длилась более четырёх минут, более того, чеченский боец пропустил всего два акцентированных удара, что является рекордом лиги. После последней победы Чимаев бросил вызовы всем топовым бойцам среднего и полусреднего веса UFC.



Куницкая по прозвищу Лисица свой последний бой в UFC проиграла Ирене Альдане техническим нокаутом в концовке первого раунда. В августе он объявила о том, что ждёт ребёнка и пропустит сезон.