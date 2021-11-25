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Непобеждённый боксёр Хргович: в 2022 году хочу подраться с Фьюри, Джошуа и Усиком

Непобеждённый боксёр Хргович: в 2022 году хочу подраться с Фьюри, Джошуа и Усиком
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Непобеждённый хорватский боксёр Филип Хргович рассказал, что готов к поединкам с любой звездой супертяжёлого веса. Напомним, в декабре 29-летний боксёр подерётся с Чарльзом Мартином.

«Я готов к любому сопернику. Энтони Джошуа, Александр Усик, Тайсон Фьюри. Это бои, которые я хотел бы провести в 2022 году. Я буду счастлив, если у меня получится, но не совсем уверен, что удастся всё организовать.

Если мне придётся ждать слишком долго, то в дивизионе достаточно других бойцов, с которыми бы я мог подраться. Особенно если это поможет потом встретиться с топами. Есть несколько ребят, чей стиль мне нравится, и я хотел бы с ними встретиться», — приводит слова боксёра DAZN.

Напомним, Хргович — бронзовый призёр ОИ-2016.

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