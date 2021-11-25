Камару Усман: Жорж Сен-Пьер — это тень, которая преследует дивизион. Как Хабиб сейчас

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о значении для дивизиона легендарного Жоржа Сен-Пьера. Усман сравнил канадского бойца с тенью, которая преследует всех спортсменов.



«Сен-Пьер – это тень, которая преследует дивизион. Когда Вудли был чемпионом, он преследовал дивизион. Когда Лоулер был чемпионом, Жорж преследовал дивизион. Все знали, что Сен-Пьер так и не потерял свой пояс. Он продолжал тренироваться, люди ждали его возвращения. Как сейчас Хабиб Нурмагомедов. Все говорят, что Хабиб – чемпион в легком весе. Понимаете?



Я хочу встретиться с Жоржем внутри октагона, но он этого не хочет. Я позволил этому кораблю уйти с горизонта, потому что он в отставке. Пусть спокойно отдыхает, ест и пьет, делает всё, что хочет», — сказал Усман в подкасте Full Send.