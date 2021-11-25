Известный боец Мэтт Митрион решил закончить карьеру в ММА

Известный боец Мэтт Митрион рассказал, что решил покинуть смешанные единоборства. Ветеран хочет сконцентрироваться на новом формате боёв — на голых кулаках, но с возможностью захватов в клинче.



«Рискну сказать, я что закончил карьеру в ММА. Мне действительно нравится тот формат, в котором я буду драться сейчас. Кто-то может назвать меня хвастуном или невеждой, но я не чувствую, что меня начали побеждать в стойке. Последние три поражения техническим нокаутом были у меня из-за того, что мне доставались удары головой. Я решу полностью уйти из спорта, когда пойму, что не могу обыгрывать соперников в стойке», — цитирует Митриона MMA Fighting.



Летом Митрион был уволен из промоушена Bellator. Самая громкая победа в его карьере — над Фёдором Емельяненко в 2017 году.