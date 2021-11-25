Энтони Джошуа: в бою с Владимиром Кличко была война. Хочу вернуть себе тот уровень энергии

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа рассказал, что хочет вернуть себе уровень энергии времён боя с Владимиром Кличко. Напомним, в последнем поединке британский боксёр проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей.



«Я собираюсь вернуть себе тот уровень энергии, что был в поединке с Владимиром Кличко. Однако я не хочу детально углубляться в свои тренировки.



Тогда я не знал, что это за бой. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу поединки вроде трилогии Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. Прошло много времени с тех пор, как у меня был подобный бой. В 2017 году это была война», — приводит слова Джошуа The Sun.



Ранее Джошуа резко отреагировал на критику Боба Арума.