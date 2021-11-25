Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа: в бою с Владимиром Кличко была война. Хочу вернуть себе тот уровень энергии

Энтони Джошуа: в бою с Владимиром Кличко была война. Хочу вернуть себе тот уровень энергии
Комментарии

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа рассказал, что хочет вернуть себе уровень энергии времён боя с Владимиром Кличко. Напомним, в последнем поединке британский боксёр проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

«Я собираюсь вернуть себе тот уровень энергии, что был в поединке с Владимиром Кличко. Однако я не хочу детально углубляться в свои тренировки.

Тогда я не знал, что это за бой. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу поединки вроде трилогии Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. Прошло много времени с тех пор, как у меня был подобный бой. В 2017 году это была война», — приводит слова Джошуа The Sun.

Ранее Джошуа резко отреагировал на критику Боба Арума.

Новость по теме
«К чёрту Боба, он говорит чушь». Энтони Джошуа отреагировал на критику промоутера Арума
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021