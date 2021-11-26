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Лопес намерен добиться победы в бою с Камбососом в первом раунде

Лопес намерен добиться победы в бою с Камбососом в первом раунде
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопес планирует одержать победу в бою с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом в первом раунде. Это желание Лопеса прокомментировал промоутер Эдди Хирн.

«Надеюсь, что этого не случится. Этот бой стоил мне больших денег», — приводит слова Хирна Boxing247.

Поединок Теофимо Лопеса-младшего и Джорджа Камбососа состоится в ночь с 27 на 28 ноября по московскому времени.

Напомним, в предыдущей схватке Лопес победил представителя Украины Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.

Ранее сообщалось, что отец Теофимо устроил большую потасовку на открытой тренировке сына, вступив в конфликт с представителями команды Камбососа.

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