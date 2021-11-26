А. Емельяненко — о бое с Сантосом: он не доживёт до второго раунда

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о предстоящем бое с бразильцем Марсио Сантосом. Поединок состоится 27 ноября на турнире в Сыктывкаре.



«В углу у меня будут катмен и секундант. Пока точно не знаю, кто будет секундантом, пока привёз только катмена. Если Азамат Бостанов захочет, я ему покажу, как полотенцем махать. Но думаю, Сантос не доживёт до второго раунда.

Мне капу нужно будет помыть между раундами, и чтобы катмен привёл в порядок мой внешний вид: грим наложил, где-то подтушевал», — сказал Емельяненко в интервью на канале Александра Лютикова в YouTube.



Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой с Сантосом на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского.