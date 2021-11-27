Экс-боец UFC, у которого обнаружили коронавирус, написал сообщение из госпиталя

Бывший боец UFC Диего Санчес разместил новый пост в своём «твиттере». Ранее его госпитализировали из-за коронавируса.



«Мне пришли тысячи и тысячи молитвенных посланий, которые ещё предстоит прочитать, пока я снова нахожусь в больнице. Это очень вдохновляет! Чувствую поддержку от множества замечательных людей», — написал Санчес.



Ранее Санчес привёл подробности своего состояния.



«Сгустки крови в обеих ногах», — писал Санчес.



В общей сложности за всю карьеру в смешанных единоборствах 39-летний Санчес одержал 30 побед и потерпел 13 поражений. 8 мая 2021 года Диего должен был провести поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона промоушена, ветераном лиги, американцем Дональдом Серроне. Однако в апреле был отчислен из UFC.