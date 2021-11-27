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«Вчера были добрыми, а сегодня будут злыми». Гаджиев — о бое А. Емельяненко и Сантоса

«Вчера были добрыми, а сегодня будут злыми». Гаджиев — о бое А. Емельяненко и Сантоса
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост в своём «инстаграме», который посвящён предстоящему поединку российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с бразильцем Марсио Сантосом.

«Все вчера были очень добрыми на взвешивании, а сегодня будут злыми в бою. Это жизнь», — написал Гаджиев.

Фотографию можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

Бой Емельяненко и Сантоса состоится сегодня, 27 ноября. Бойцы встретятся на вечере единоборств в Сыктывкаре. По итогам процедуры взвешивания Александр оказался заметно тяжелее своего соперника. Вес Емельяненко составил 115 кг, Сантоса — 104 кг. На поединок Александр согласился выйти на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского.

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