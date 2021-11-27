Сантос: Емельяненко, ты даже не представляешь, что тебя ждёт!

Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос разместил новый пост в своём «инстаграме», где обратился к следующему сопернику, россиянину Александру Емельяненко. Их поединок пройдёт сегодня, 27 ноября. Бойцы сразятся на вечере единоборств в Сыктывкаре.



«Емельяненко, ты даже не представляешь, что тебя ждёт!» — написал Сантос.

Фото можно посмотреть на странице Марсио Сантоса в «Инстаграме».

«Ержан, просыпайся», — написал в комментариях сам Александр.

Напомним, во время битвы взглядов Емельяненко оттолкнул Сантоса, правда в конце оба пожали друг другу руки. Александр согласился выйти на бой с бразильцем на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний раз Александр сражался с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей.