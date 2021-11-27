Альберт Дураев: мне не нужны проходные бойцы. Всё или ничего!

Бывший чемпион ACB в среднем весе, россиянин Альберт Дураев, выступающий в полусреднем весе в UFC, объяснил намерение провести поединок с топовым соперником.



«Приветствую всех, друзья! Хочу рассказать вам, почему я хочу драться с топовым соперником. Мне сейчас 32 года, я в России дрался довольно долгое время, мне не нужны проходные бойцы, чтобы набраться опыта или почувствовать себя уверенным. Всё или ничего!» — написал Дураев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Альберта Дураева в «Инстаграме».

Ранее Дураев вызвал на бой экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, англичанина Даррена Тилла, а позже — американского бойца Юрайю Холла.



Альберт дебютировал в UFC на турнире UFC 267, победив соотечественника Романа Копылова единогласным решением судей.