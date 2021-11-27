Марсио Сантос заплакал после победы над Александром Емельяненко

Бразильский боец ММА Марсио Сантос не смог сдержать эмоций после победы в поединке с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights 106, который проходил в Сыктывкаре. Сантос сразу после боя заплакал.
Поединок был остановлен уже в первом раунде, когда бразилец успешно провёл болевой приём. Россиянин в итоге сдался.
Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.
Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.
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