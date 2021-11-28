Тренер Хабиба — о следующем бое Махачева: план отца реализуется

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на анонс в СМИ следующего поединка Ислама Махачева. Вчера, 27 ноября, стало известно, что следующий бой Ислам проведёт 27 февраля 2022 года. Его соперником станет третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш.

«Будущий чемпион Ислам Махачев заберёт этот пояс, февраль, UFC – ещё один шаг к золоту. План отца реализуется», — написал Мендес на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ислам является претендентом на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.

Ранее Махачев отреагировал на информацию о своём следующем сопернике.