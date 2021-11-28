«Весогонка разрушает тело и отнимает годы жизни». Ковингтон не перейдёт в лёгкий вес

Известный боец полусреднего веса Колби Ковингтон ответил на вопрос, планирует ли он менять весовую категорию. Напомним, американский спортсмен дважды претендовал на чемпионский пояс полусреднего веса, но оба раза проиграл Камару Усману.



«Я не хулиган. Поэтому и не буду спускаться в лёгкий вес. Я непохож на Дастина Порье, который после скачка массы всё равно остаётся в лёгком дивизионе, хотя на самом деле он уже давно средневес. Когда ты сбрасываешь так много килограммов, это плохо сказывается на здоровье. Убирать всю воду из мозга, обезвоживать организм — плохая идея. Я думаю про своё будущее. Я не обманщик, не использую стероиды. Жёсткая весогонка разрушает ваше тело и отнимает годы жизни. А эти парни думают, что, набрав массу после взвешивания, они станут сильнее. Но это миф», — цитирует Ковингтона BJ Penn.