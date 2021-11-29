«Болеем и переживаем». Хабиб пожелал Василию Ломаченко удачи в бою с Ричардом Комми
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Прославленный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи украинскому боксёру Виталию Ломаченко в поединке с Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден».
«Удачи тебе, легенда, болеем и переживаем», — написал Хабиб в комментариях к ролику на странице Ломаченко в «Инстаграме», посвящённому предстоящему бою.
Комми ранее дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани. У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
Ранее промоутер Усика дал прогноз на бой Ломаченко — Комми.
Новость по темеПромоутер Усика дал прогноз на бой Ломаченко — Комми
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