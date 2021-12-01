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Фергюсон грубо ответил Чимаеву, оскорбив при этом Хабиба

Фергюсон грубо ответил Чимаеву, оскорбив при этом Хабиба
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Тони Фергюсон отреагировал на высказывание шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, которое он оставил в адрес Колби Ковингтона. Хамзат вызвал его на бой, заявив при этом, что тот не представляет Америку.

«Какого ты там вытворяешь! Ты даже не можешь набрать вес, как этот болван Хабиб. Просто сядь и заткнись, пока я не сделал тебя своей сучкой. Где ты вообще был в начале пандемии», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

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