«Будет на коленях просить пощады». Гусейнов — об оскорблениях Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов прокомментировал высказывания Александра Емельяненко, в которых он назвал его «дагестанской свиньёй».



«Как можно что-то говорить о человеке, который даже не заслуживает, чтобы о нём говорили. Если человек сам себе проблемы нашёл. О чём можно говорить? Человек говорит: «дагестанская свинья». Он, считай, всех дагестанцев оскорбил. Всячески он старается дагестанцев задеть. Он хотел ещё в Дагестан ехать готовиться. Кто его здесь готовить будет, он сюда даже доехать не успеет. Его ребята ищут. Не хотелось бы, чтобы его самого в багажнике возили. Просто такие громкие слова говорить, личное задевать.



Настолько животное. Он сам себе проблемы нашёл. Зачем нацию трогать? Я же не говорю, что он «русская свинья», правильно? Он переборщил. Этот конфликт разрешится только в одном случае, когда он будет на коленях просить пощады, что он задел всех дагестанцев», — приводит слова Артура Гусейнова MMA.Metaratings.