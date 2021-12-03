Камбосос рассказал, с кем собирается провести следующий бой

28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос планирует провести свой следующий бой с Дэвином Хейни, если тот сохранит свой титул чемпиона версии WBC в лёгком весе в сражении с Джозефом Диасом-младшим.
«Ты знаешь, я теперь главный. У меня есть все пояса. Ты знаешь, я тот, кто стреляет. Мне пришлось по-настоящему заслужить свои нашивки. Мой следующий бой состоится в Австралии, на стадионе на 80 000 мест. И да, мне нужны громкие имена. Думаю, что Дэвин Хейни должен хорошо выглядеть в эти выходные. Я буду там, чтобы наблюдать бой. И если он будет хорошо выглядеть, тогда мы сядем, заставим его работать и сделаем это. Я всегда хочу самого лучшего. Хочу самых сложных испытаний, и мне придётся продолжать шокировать мир. Так что, я думаю, это имеет наибольший смысл», – цитирует Камбососа BoxingScene.
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