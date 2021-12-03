«Устроим настоящее шоу». Джефф Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон анонсировал дату боя со знаменитым российским бойцом Александром Емельяненко.



«Наш реванш с Александром Емельяненко состоится 23 февраля 2022 года. Это будет боксёрский поединок на голых кулаках в промоушене Hardcore FC. Уверен, мы оба подойдём к этому бою в хорошей форме и будем готовы на сто процентов.



Смогу ли я его победить? В поединках такого вида очень тяжело предугадать исход — один удачный панч может закончить бой. Но у меня будет хороший, продуманный геймплан, я подготовлюсь тактически. Я точно знаю, что это будет очень интересный и зрелищный бой, мы устроим настоящее шоу», — приводит слова Монсона Sport24.

50-летний Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.