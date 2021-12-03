Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Устроим настоящее шоу». Джефф Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко

«Устроим настоящее шоу». Джефф Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон анонсировал дату боя со знаменитым российским бойцом Александром Емельяненко.

«Наш реванш с Александром Емельяненко состоится 23 февраля 2022 года. Это будет боксёрский поединок на голых кулаках в промоушене Hardcore FC. Уверен, мы оба подойдём к этому бою в хорошей форме и будем готовы на сто процентов.

Смогу ли я его победить? В поединках такого вида очень тяжело предугадать исход — один удачный панч может закончить бой. Но у меня будет хороший, продуманный геймплан, я подготовлюсь тактически. Я точно знаю, что это будет очень интересный и зрелищный бой, мы устроим настоящее шоу», — приводит слова Монсона Sport24.

50-летний Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.

«Шлеменко — клоун, Гусейнов – фуфлыжник». Почему Александр Емельяненко всех ненавидит? «Шлеменко — клоун, Гусейнов – фуфлыжник». Почему Александр Емельяненко всех ненавидит?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021