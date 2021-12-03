«Устроим настоящее шоу». Джефф Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон анонсировал дату боя со знаменитым российским бойцом Александром Емельяненко.
«Наш реванш с Александром Емельяненко состоится 23 февраля 2022 года. Это будет боксёрский поединок на голых кулаках в промоушене Hardcore FC. Уверен, мы оба подойдём к этому бою в хорошей форме и будем готовы на сто процентов.
Смогу ли я его победить? В поединках такого вида очень тяжело предугадать исход — один удачный панч может закончить бой. Но у меня будет хороший, продуманный геймплан, я подготовлюсь тактически. Я точно знаю, что это будет очень интересный и зрелищный бой, мы устроим настоящее шоу», — приводит слова Монсона Sport24.
50-летний Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.
- 3 декабря 2021
-
12:07
-
12:01
-
11:45
-
11:24
-
11:15
-
10:37
-
09:30
-
09:18
-
07:54
-
04:14
-
03:44
-
03:19
-
03:03
-
02:46
-
02:16
-
00:55
-
00:40
- 2 декабря 2021
-
23:05
-
22:20
-
21:35
-
20:28
-
19:24
-
18:27
-
17:52
-
16:36
-
15:28
-
14:45
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:37
-
13:02
-
12:17
-
11:44
-
11:16