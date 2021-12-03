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«Думал, что Лопес победит». Ломаченко прокомментировал поражение Теофимо

«Думал, что Лопес победит». Ломаченко прокомментировал поражение Теофимо
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко высказался о поражении представителя США Теофимо Лопеса, которое он неожиданно потерпел в бою с австралийцем Джорджем Камбососом.

«Конечно, я хочу драться за пояса. Это моя цель. Стать бесспорным чемпионом мира — моя мотивация. Что касается Камбососа, то я хотел бы боя с ним. Посмотрим. Но сейчас мои мысли лишь о поединке 11 декабря. Я сосредоточен на этом бое. Только после этого противостояния можно будет говорить о чём-то другом.

Признаюсь, перед боем Камбососа и Лопеса я давал Джорджу определённый шанс, но, конечно, считал, что победу одержит Лопес. Но всякое бывает. Это бокс.

Считаю ли я себя лидером в лёгком весе? Не хотел бы говорить о себе. Это вопрос для болельщиков и всех тех, кто разбирается в боксе. Но если говорить о моём мастерстве, то я всегда стараюсь показать лучшее, что у меня есть», — приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Следующий поединок Ломаченко проведёт с Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден».

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