«Мы согласны на бой». Менеджер А. Емельяненко высказался о его конфликте с Гусейновым

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, высказался о словесном конфликте своего клиента с Артуром Гусейновым.
«Саша и Артур – два взрослых человека с богатым прошлым, и всё это явно всплыло не на ровном месте. Но мне природа их конфликта неизвестна, говорю, как есть. Как я понимаю, речь идёт о делах многолетней давности, так что мне остаётся тут лишь гадать.
Переходить на личные или национальные моменты – неправильно, и все мы это понимаем. Комментировать заявления Артура о том, что Сашу уже ищут и будут с ним «разбираться», я не хочу. Всё, что я могу посоветовать им обоим, так это решить вопрос в спортивном русле и пожать друг другу руки.
Безусловно, мы согласны провести бой в клетке, если поступит предложение. У Камила, кстати, даже есть такой лозунг: «Хочешь драться? Дерись в ринге!» Если до этого дойдёт, то я сделаю всё, чтобы бой получил нормальную организацию. Чтобы люди выясняли отношения, следуя спортивному регламенту, под присмотром врачей и судей, а не где-то на улице», — приводит слова Бостанова Legalbet.
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