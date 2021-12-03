«Мы согласны на бой». Менеджер А. Емельяненко высказался о его конфликте с Гусейновым

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, высказался о словесном конфликте своего клиента с Артуром Гусейновым.



«Саша и Артур – два взрослых человека с богатым прошлым, и всё это явно всплыло не на ровном месте. Но мне природа их конфликта неизвестна, говорю, как есть. Как я понимаю, речь идёт о делах многолетней давности, так что мне остаётся тут лишь гадать.



Переходить на личные или национальные моменты – неправильно, и все мы это понимаем. Комментировать заявления Артура о том, что Сашу уже ищут и будут с ним «разбираться», я не хочу. Всё, что я могу посоветовать им обоим, так это решить вопрос в спортивном русле и пожать друг другу руки.



Безусловно, мы согласны провести бой в клетке, если поступит предложение. У Камила, кстати, даже есть такой лозунг: «Хочешь драться? Дерись в ринге!» Если до этого дойдёт, то я сделаю всё, чтобы бой получил нормальную организацию. Чтобы люди выясняли отношения, следуя спортивному регламенту, под присмотром врачей и судей, а не где-то на улице», — приводит слова Бостанова Legalbet.