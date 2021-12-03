Валуев рассказал, что может грозить задержанному в Москве бойцу Чоршанбиеву

Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился мнением о задержании в Москве за быструю езду без прав таджикского бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева.



«Управление автомобилем без прав, не приведшее к дорожно-транспортному происшествию, влечёт административный штраф. Его просто можно увеличивать до неприятных размеров – таких, которые бы откровенно больно били по кошельку нарушившего.

Это единственная мера на сегодня. Потому что, если наступили последствия в виде ДТП и остального, рассматривается всё по-другому. Если бы административные штрафы были повышены, это могло бы как-то останавливать людей.



Говоря о блогерах, которые такие вещи делают целенаправленно, эти штрафы никогда не перекроют то, что они зарабатывают за счёт просмотров, лайков и размещения рекламы. Человек на своей странице продаёт рекламу. Это, скорее, этическая сторона вопроса касательно тех, кто эту рекламу размещает.

Апеллируя к моральному состоянию рекламодателей, мы никогда ничего не добьёмся. И мы не сможем регламентировать это законом, потому что это всё равно, что телевидение гонять за какие-то неэтичные вещи — если, конечно, они совершенно не граничат с нарушением закона, как порнография, насилие, пропаганда фашизма. Теперь к этому относятся курение и распитие спиртных напитков», — приводит слова Валуева «Газета.Ru».