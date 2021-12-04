Сехудо назвал бойца, у которого больше всего шансов победить Яна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о сопернике, к которого больше всего шансов одолеть россиянина Петра Яна.
«Я думаю, что у Доминика Круза больше всего шансов победить Петра Яна. Знаете, почему? Из-за его умения контролировать дистанцию и умения вести борьбу. Никто из соперников Яна не боролся с ним. В то время как Доминик Круз сочетает в себе это. Я не говорю, что он мог бы победить Петра, но считаю, что у него больше шансов, чем у других. И это огромный от меня комплимент Крузу», — сказал Сехудо на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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