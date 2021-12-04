Лиана Джоджуа оказалась недовольна силой своего удара. Видео

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа поделилась с подписчиками своего «инстаграма» забавным видео. Лиана показала, как бьёт по специализированному аттракциону, измеряющему силу удара. Лиана, однако, в итоге оказалась недовольна и предпочла закрыть экран руками.
Лиана Джоджуа оказалась недовольна силой своего удара:
Напомним, в середине ноября стало известно, что Джоджуа уволена из UFC. Последний бой в американском промоушене Лиана провела с представительницей США Кортни Кейси. Поединок проходил на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американке. Это поражение стало для Джоджуа вторым подряд. В октябре 2020-го она проиграла Миранде Маверик США).
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